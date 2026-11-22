Ajans Sözcüsü Manzo Ezekiel, yaptığı açıklamada olay yerinde şu ana kadar 24 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Yerel polis, kazanın cuma günü Southern Ijaw ilçesinde nehirlerin birleştiği noktada meydana geldiğini ve bir yerleşim yerinden diğerine yolcu taşıyan teknenin alabora olduğunu açıkladı.

Polisin ilk açıklamasında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Ölü sayısı daha sonra 24'e yükseldi. Polis Sözcüsü Musa Muhammed, 24 kişinin de kurtarıldığını ve bu kişilere tıbbi yardım sağlandığını belirtti.

Kurtarma ekipleri cuma akşamı yetişkinlerin ve iki çocuğun cansız bedenine ulaştı. Yetkililer, teknedeki toplam yolcu sayısını henüz açıklamadı.

Muhammed, ilk belirlemelere göre teknede mekanik arıza meydana geldiğini, yolcuların kaptandan kıyıya yönelmesini istediğini ve kaptanın bu talebi reddettiğini söyledi. Kaptanın olay yerinden kaçtığı öne sürülürken teknenin işletilmesinden sorumlu kişi gözaltına alındı.

Yetkililer, arama çalışmalarına katılmak üzere bölgeye profesyonel dalgıçlar gönderdi.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu, yaptığı açıklamada, “Bu faciada hayatını kaybedenler bu şekilde ölmeyi hak etmedi” dedi.

Bayelsa eyalet yönetimi de tekne işletmecilerine ve yolculara güvenlik kurallarına uyma çağrısında bulundu. Eyaletin Enformasyon Komiseri Ebiuwou Koku-Obiyai, cumartesi günü yaptığı açıklamada, “Kapasitenin üzerinde yük ve yolcu taşımaya, aşırı hıza, dikkatsizliğe ve can yeleği olmadan yolculuk etmeye son verilmeli” dedi. Koku-Obiyai, hiçbir yolculuğun insanın hayatını kaybetmesine değmeyeceğini de belirtti.