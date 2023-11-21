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Gündem KGM açıkladı: Ankara-İstanbul istikameti ulaşıma kapatılacak
Gündem

KGM açıkladı: Ankara-İstanbul istikameti ulaşıma kapatılacak

Yeniakit Publisher
2023-11-21 00:31:00 -
KGM açıkladı: Ankara-İstanbul istikameti ulaşıma kapatılacak

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi Ankara-İstanbul istikameti salı günü (yarın) 08.00-22.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Geçişi, bakım-onarım çalışmaları nedeniyle Ankara- İstanbul istikametinde 21 Kasım 2023 Salı günü 08:00-22:00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacaktır. Ulaşım, Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanacaktır. Otoyolun İstanbul-Ankara istikameti bu süreçte hizmet vermeye devam edecektir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

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