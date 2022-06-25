KF Tiran hangi ülkenin takımı? KF Tiran oyuncuları kimler, KF Tiran oyuncu kadrosu kimler var?

Sportklub Tirana bir Arnavut spor kulübüdür. Karşılaşmalarını başkent Tiran'da yapar. Kulüp 16 Ağustos 1920 günü "Agimi Sports Association" adı altında kuruldu. 1927'de kulübün adı "Sportklub Tirana"ya çevrildi, 1947'de de "17 Nëntori Tirana", 1952 - 1956 arasında ise, "Puna Tirana" adına çevrildi ve 1991'de, asıl adlarına geri çevirdiler.

Tiran Futbol Kulübü 15 Ağustos 1926 günü kuruldu. 3 Ocak 1926 Spor kulübünün divan toplantısında 1 Numaralı kendi kendine hakimiyet bildirisi ile bu tarih açıkça belirtildi. Bildirinin birinci maddesine göre: “Tiran futbol kulübünün kuruluş tarihi 15 Ağustos 1920 olarak kabul edilir, adı futbol kulübü merkezi Tiran'dır". Futbol kulüp Avrupa kupalarına ilk kez 1965-66 sezonunda katıldı.

KF Tiran oyuncu kadrosu kimler var?

Ilion Lika

Moctar Cisse

Gentian Muça

Marvin Turtulli

David Domgjoni

Gilman Lika

Romuald Ntsitsigui

Grent Halili

Ifeanyi Edeh

Erando Karabeci (kaptan)

Asion Daja

Fjoralb Deliaj

Dorian Kërçiku

Merveille Ndockyt

Olsi Teqja

Moise Nkounkou

Flamur Bajrami

Afrim Taku

Erion Hoxhallari

Edvan Bakaj

Reuben Acquah