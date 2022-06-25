KF Tiran hangi ülkenin takımı? KF Tiran oyuncuları kimler, KF Tiran oyuncu kadrosu kimler var?
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci maçını KF Tiran ile oynayacak. Fenerbahçe, Arnavutluk ekibi KF Tiran ile 25 Haziran Cumartesi akşamı saat 18.00'de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak hazırlık maçı, sarı-lacivertli kulübün Youtube kanalından naklen yayımlanacak. Peki KF Tiran hangi ülkenin takımı? KF Tiran ne zaman kuruldu? KF Tiran oyuncuları kimler, KF Tiran oyuncu kadrosu kimler var? İşte KF Tiran tarihi.
Sportklub Tirana bir Arnavut spor kulübüdür. Karşılaşmalarını başkent Tiran'da yapar. Kulüp 16 Ağustos 1920 günü "Agimi Sports Association" adı altında kuruldu. 1927'de kulübün adı "Sportklub Tirana"ya çevrildi, 1947'de de "17 Nëntori Tirana", 1952 - 1956 arasında ise, "Puna Tirana" adına çevrildi ve 1991'de, asıl adlarına geri çevirdiler.
Tiran Futbol Kulübü 15 Ağustos 1926 günü kuruldu. 3 Ocak 1926 Spor kulübünün divan toplantısında 1 Numaralı kendi kendine hakimiyet bildirisi ile bu tarih açıkça belirtildi. Bildirinin birinci maddesine göre: “Tiran futbol kulübünün kuruluş tarihi 15 Ağustos 1920 olarak kabul edilir, adı futbol kulübü merkezi Tiran'dır". Futbol kulüp Avrupa kupalarına ilk kez 1965-66 sezonunda katıldı.
KF Tiran oyuncu kadrosu kimler var?
Ilion Lika
Moctar Cisse
Gentian Muça
Marvin Turtulli
David Domgjoni
Gilman Lika
Romuald Ntsitsigui
Grent Halili
Ifeanyi Edeh
Erando Karabeci (kaptan)
Asion Daja
Fjoralb Deliaj
Dorian Kërçiku
Merveille Ndockyt
Olsi Teqja
Moise Nkounkou
Flamur Bajrami
Afrim Taku
Erion Hoxhallari
Edvan Bakaj
Reuben Acquah