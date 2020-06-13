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Yaşam

Ketçabı arabanıza sürerseniz...

Yiyeceklerle tüketilmesinin dışında çok farklı kullanım şekilleri olan ketçabın kullanım alanlarına çok şaşıracaksınız...

Yeniakit Publisher
2020-06-13 16:35:00 - 2020-06-13 16:50:18
Ketçabı arabanıza sürerseniz...

Ketçabın yiyeceklerle tüketilmesinin dışında çok farklı kullanım şekilleri var.

Ketçap sirkeli bir çeşni olduğu için asidik özelliği vardır. Bu özelliği sayesinde metal bir nesneyi ketçapla kaplayıp yaklaşık 10 dakika beklettikten sonra durularsanız parladığını görürsünüz.

Arabaların dışını partlatmada kullanıyorlar

Kararmış madeni paralar üzerinde de böyle bir etkisi var. Takvim'in haberine göre; hatta sayıları az da olsa bazı araç sahipleri araçlarının dışını ketçapla kaplayarak parlak ve cilalı bir görüntü elde ederler.

Gümüşlerin üzerinde uzun süre kaldığı takdirdeyse mahvedebilir. Bu nedenle 15 dakikadan fazla uygulanmamalıdır.

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