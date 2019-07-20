Saç kırıkları; kuruluk, kimyasallar, nem kaybı, ısıl işlemler, kullanılan suyun içeriği ve tarama şeklinden kaynaklı olabilir. Yeteri kadar su tüketmemek bile saçlarda kırık oluşumunu tetikler.

Saçın, hem dışarıdan hem de içeriden beslenmesi gerekir. Birçok bakım yapmanıza karşın etki görememenizin sebebi, bir diğer tarafı eksik bırakıyor oluşunuz olabilir.

Eğer kırıklardan kurtulmak istiyorsanız, ilk atmanız gereken adım, ısıl işlemlerden uzak durmak olacaktır.

Kestirmeden saç kırıklarını tedavi etmenin yolları

Saçlarınızı düzenli olarak tarayın. Bu işlem, kan dolaşımınızı artırır, kökleri canlandırır ve saç boyunuzu beslemeye yardımcı olur. Her gün fırçalayamıyorsanız dahi, günaşırı havalandırıp sağa-sola sallayarak kıl köklerini uyarın.

Gün içerisinde bolca su tüketerek içten vermeniz gereken desteği vermelisiniz. Aynı zamanda, saçlarınızın yapısına uygun olacak şekilde bir nemlendirici kullanarak, 15 günde bir nemlendirmelisiniz.

Saçlarınızı bu dönem içerisinde sıkı tokalardan uzak tutun. Mümkün olabildiğince tokasız olarak kullanın ve havalandırmaya çalışın.

Çok yıkamak ya da "beslensin" düşüncesiyle az yıkamak da iyi bir düşünce değildir. Saçınızın durumuna göre yıkama periyotları oluşturmalısınız. Fazla yağlı olan saçların, saç uçlarına kadar inip beslemesi durumu pek de mümkün değildir. Kuru saçların da yağlanmasını beklemesi, saçların daha fazla hasar görmesi ve saç köklerinin tıkanmasına sebbeiyet verebilir. Bu nedenle düzenli bir şekilde, uygun bir şampuanla yıkayarak, kremlemeniz yeterli olacaktır.

Bu aşamada, zeytinyağı kullanmak, zeytinyağlı sabun kullanmak, saçınıza ekstra etki sağlayacaktır.

Eğer saçınız çok yağlı ise, doğal bir zeytinyağı sabunu kullanarak saçınızı yıkayıp, uçlarını nemlendirmeniz yetecektir.

Bu yöntemleri uyguladığınızda saçlarınızda durulma ve düzelme meydana gelecektir. Tek sorun, bunlar için sabretmeniz gerekecek olması...

Nemlendirmek için gliserin yağı kullanabilirsiniz. Nem kaybının yanı sıra kabarmalar da yaşayabilirsiniz. Bu sorun için de, kabaran saçlar için çeşitli maskeler uygulayabilirsiniz.

Aynı zamanda uzatmak için de bu yöntemleri kullanabilirsiniz.