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Saç uzamasına yardımcı 4 faydalı baharat ve saç maskeleri

Saçlarınızı uzatmak ve saç köklerinizi harekete geçirmek istiyorsanız bu haber tam da size göre...

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:36
Saç uzamasına yardımcı 4 faydalı baharat ve saç maskeleri

Saç bakımı oldukça meşakkatli bir iştir. Özellikle de uzatmak istiyorsanız, ekstra bakımların sonuçları sizi ve saçınızı zorlayabilir. Dolayısıyla bu aşamayı en acısız şekilde atlatmak için doğal yollara başvurmak en iyi sonuçları doğuracaktır. 

1 - Kişniş

saç uzatan baharatlar

Kişniş saç uzatma konusunda oldukça fazla etkiye sahiptir. Çayını içerek destek verip, maskesini uyguladığınızda, hem içten hem de dıştan bir bakım yapmış olacaksınız.

Kişnişli saç maskesi için gereken malzemeler;

  • 5 bardak sıcak su
  • 5 dal kişniş
  • 1 adet kişniş tohumu

Yıkanmış kişnişlerin üzerine suyu döküp, kişniş tohumunu içerisine atın. 10 dakika kadar kaynatın. Ilıdıktan sonra saçlarınızı durulamak için kullanın. 

Kalan suyu spreyli bir şişeye koyarak saçlarınıza ve diplerine sıkabilirsiniz.

 

2 - Tarçın

saç uzamasına yardımcı baharatlar

Tarçın oldukça yararlı ve dengeleyici bir baharattır. Bu sayede saç üzerinde de bu etkileri yerine getirir. Daha az çalışan saç köklerini dengeler ve uzamasına yardımcı olur.

Tarçın veballı maske için gereken malzemeler;

  • 2 yemek kaşığı toz tarçın 
  • 1 yemek kaşığı bal 
  • 1 yemek kaşığı gül suyu
  • 3 damla zeytinyağı

Bütün malzemeleri homojen bir şekilde karıştırın. Saça diplerinize masaj yaparak uygulayın ve uçlara doğru yedirerek ovun. 10 - 15 dakika kadar bekletin ve ılık suyla durulayın. Şoklamak için soğuk bu dökerek durulayın.

 

3 - Çemen otu

saç uzaması için baharat

Çemen otu saç foliküllerinin sağlığı, gelişimini ve hormonlarını aktive eder. 

Çemen otu maskesi için gereken malzemeler;

  • 1 bardak çemen otu
  • 1 bardak su (250 ml)
  • 1 çay kaşığı bal

Çemen otunu suyun içerisinde, bir gece bekletin. Ertesi gün balla karıştırarak saçınıza uygulayın. 30 dakika kadar bekletip ılık suyla durulayın. Haftada bir kere uygulayacağınız bu maskenin etkisini en kısa zamanda göreceksiniz.

 

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:36
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