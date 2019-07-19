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Gliserinin saçta bıraktığı inanılmaz etki

Gliserini mutlaka bir yerlerde duymuşsunuzdur. Peki hiç kullandınız mı? Ya da kullandığınızda etkisi ne olacak biliyor musunuz? Bu ve bunlara benzer sorunların cevabı, bu haberimizde saklı...

19 Temmuz 2019 Cuma 15:34
Gliserinin saçta bıraktığı inanılmaz etki

Gliserin, kökeni doğal, yapışkan ve renksiz özellikleri olan bir sıvıdır. Sabun, şampuan gibi kozmetik ürünlerinin içerisinde sıkça rastlayabileceğiniz bir maddedir.

Her tip saçta, yumuşatma özelliğine sahiptir. Etkilerini saymak gerekirse,

  • Saç kırıklarını onarır.
  • Saç büyümesini teşvik eder.
  • Saçların taramasını kolaylaştırır.
  • Kıvrılmayı önler.
  • Kepek sorunlarını ortadan kaldırır.
  • Aşırı kurulukla mücadele eder.

Gliserin maskesi tarifi

Gliserin, özellikle kuru olan saçlarda oldukça fazla etkiye sahiptir. Ayda bir kere uygulayacağınız bu maske ile, saçlarınızın nemlenmesini, saç boyunun hasarının düzeltilmesini ve sağlıklı bir görüntü elde edilmesini sağlayabilirsiniz.

  • 1 yemek kaşığı bitkisel gliserin
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı 
  • 1 yemek kaşığı bal

Bütün malzemeleri homojen olacak şekilde karıştırın. Saçlarınızı bir sprey yardımıyla ıslatın.

Saç boylarınıza eşit şekilde yedirerek sürün. 20 dakika bekletip, ılık su ile durulayın.

Eğer saçlarınızın çok yağlı olduğunu düşünüyor ve zeytinyağı kullanmak istemiyorsanız, su ile de bu maskeyi yapmanız mümkün. Fakat zeytinyağı ph dengeleyici ve asitliği düzenlenmiş doğal bir yağ olduğu için, nemi korur ve fazla yağlanma yapmaz. Tabi kullanma kararı sizin...

 

 

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 15:34
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