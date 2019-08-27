0553 313 94 23

Kestiği odun parçası gözüne girdi

Bursa'da bir işyerinde meydana gelen olayda, işçinin kestiği odun parçası fırlayarak gözüne girdi.

27 Ağustos 2019 Salı 16:48
Kestiği odun parçası gözüne girdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, fırlayan odun parçasının gözüne girmesi sonucu bir işçi hastanelik oldu.

Olay, Ankara Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işyerinde meydana geldi. A.K'nin kestiği odun parçası makineden fırlayarak gözüne girdi. Yaralanan işçi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastane kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından A.K. Bursa'ya sevk edildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 16:48
  1. Bursa'nın İnegöl ilçesi
  2. odun parçası
  3. Ankara Caddesi
  4. ambulans

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da pompalı tüfekli kavga! Yaralılar var
    1. İstanbul'da pompalı tüfekli kavga!..
    2. Kars'ta bulunan yaralı kerkenez tedavi..
    3. CÜSK 4. Grup’ta mücadele edecek
    4. BMGK yarın Irak gündemi ile toplanacak
    5. Duruş bozukluğu depresyona neden oluyor
    6. Kadına şiddet bu defa kadından geldi
    7. Olcay Orak, Elazığ ekibiyle anlaştı
    8. Yeni seçim 2020'de! Mazbatası iptal..
    9. Türkiye ve Azerbaycan hava..
    10. (Özel haber) Ahmet Kavalcı: “Şu anda..
    11. Ahlatcı vatandaşlarla bir araya geldi
    12. Felç olmamak için kırtasiye malzemesi..
    13. Vestel Venüs Sultanlar Ligi ve Efeler..
    14. Ampute futbolda fikstür çekildi
    15. Biga Belediyesi halkın her alanda..
    16. İsrail uçakları, Hamas’a ait bir..
    17. 7 Aralık Üniversitesi Malazgirt Zaferi..
    18. Kardeş ilçe Kumluca’dan Tatvan ziyareti
    19. Sezai Temelli'den Abdullah Gül ve..
    20. Fikret Orman yeniden aday
    21. GÜNCELLEME - CHP Akçadağ İlçe..
    22. Kestiği odun parçası gözüne girdi
    23. Kars'ta 9 düzensiz göçmen yakalandı
    24. Rusya'dan "Türk astronot" teklifi
    25. Hindistan Cammu Keşmir'de ölen..
    26. New York borsası yükselişle açıldı
    27. Gercüş’te kırsal kalkınma..
    28. Hair of Istanbul Türk müşterilerine..
    29. İran ve Japonya "Basra Körfezi'ndeki..
    30. Kale projesinde kazı ve inşaat..
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’