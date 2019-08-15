0553 313 94 23

Kestiği kavak ağacı canından etti

Bilecik'te kestiği kavak ağacının altında kalarak ağır yaralanan adam hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:35
Kestiği kavak ağacı canından etti

Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Batıbelenören köyü muhtarı tarafından imece usulü köyde ikamet eden İmdat Uyar'a kavak kesme görevi verdi. Daha önceden yıllarca kavak kesen tecrübeli Uyar, bu kez kestiği kavağın istemediği yerden yarılmasıyla kendi üzerine devrilmesi sonucu altında kaldı. Ağır yaralanan Uyar hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. 

Evli ve 4 çocuk babası olan İmdat Uyar, daha önceden bir dönem Batıbelenören Köyü Muhtarlığı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Yenipazar İlçe Başkanlığı da yaptı. Uyar'ın cenazesi 15 Ağustos 2019 Perşembe günü öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedilecek. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 09:35
  1. Bilecik
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa'da gazinin kafede darbedildiği iddiası
    1. Bursa'da gazinin kafede darbedildiği..
    2. 12 yıllık çocuk hasreti makas..
    3. Muhtarlar çalıştayı sonuç raporu..
    4. Diş tellerinde şeffaf plak fark..
    5. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi..
    6. Tokat'ta tarla yangını! 15 hektar...
    7. Hediyeyle başladı, 60 yıldır saat..
    8. Hipokondriyazisi olanlar dikkat
    9. Adıyaman’da ki üst geçit komedisi sona..
    10. Trabzonspor - Sparta Prag! Muhtemel..
    11. (ÖZEL) Maddi imkansızlıklar yüzünden..
    12. 15 metrelik kuyudan kurtarıldı
    13. Badmintoncular Bulgaristan’dan..
    14. İstanbul Havalimanı için kritik karar
    15. FenerbahçeTekdemir transferini..
    16. Erzincan’da okulların onarım işlerini..
    17. Yargıtay nafaka için emsal karar verdi
    18. 'İstanbul’a teşekkür ediyorum'
    19. Donmuş tereyağı kovasında 1 kilo 205..
    20. MSB: "ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan..
    21. Arsızlık, TV dizileriyle..
    22. Bayram sonrası dolar piyasaya nasıl..
    23. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4..
    24. Lampard: Takımımın performansından..
    25. Saç ekimi yaz ayında da tercih ediliyor
    26. MSB açıkladı: ABD'li heyet..
    27. İzmir'de büyük operasyon: 13 kişi..
    28. İran'da eğitim uçağı düştü: 2 kişi öldü
    29. Sahaya giren Youtuber abone kaybediyor
    30. Gayrimenkule ‘Tasarruf finansman’..
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Tüm dünyaya duyurdular! İran'dan beklenmedik hamle
    Tüm dünyaya duyurdular! İran'dan beklenmedik hamle
    Komşudan ABD ile şaşırtan ticaret! 'Elektrik süpürgesi' dediği savaş uçağına 1,2 milyar dolar yatırdı
    Komşudan ABD ile şaşırtan ticaret! 'Elektrik süpürgesi' dediği savaş uçağına 1,2 milyar dolar yatırdı