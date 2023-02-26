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Yerel Kestiği ağacın altında kaldı, hastanede hayatını kaybetti
Yerel

Kestiği ağacın altında kaldı, hastanede hayatını kaybetti

Sakarya’nın Karasu ilçesinde ormanlık alanda kestiği ağacın altında kalan 40 yaşındaki adam, hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 08:14:00 -
Kestiği ağacın altında kaldı, hastanede hayatını kaybetti

Sakarya’nın Karasu ilçesinde ormanlık alanda kestiği ağacın altında kalan 40 yaşındaki adam, hastanede hayatını kaybetti.

Kurudere Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İsmail Özdemir (40), ormanlık alanda kestiği ağacın üzerine devrilmesi neticesinde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Özdemir, Karasu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralının sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yolunda kalbi durdu. Sağlık ekiplerince bölgedeki en yakın hastane olan Ferizli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Özdemir, müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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