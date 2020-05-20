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Sağlık

Kestel’de berber ve kuaförlerde yoğunluk

Kestel Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi yoğunluğun artacağı berber ve kuaförlerde dezenfeksiyon çalışmalarını hızlandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:42:20 -
Kestel’de berber ve kuaförlerde yoğunluk

Kestel Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi yoğunluğun artacağı berber ve kuaförlerde dezenfeksiyon çalışmalarını hızlandırdı.


Kestel Belediyesi, normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs tarihinde açılan berber, kuaför ve güzellik salonlarında dezenfeksiyon çalışmalarına periyodik olarak devam ederken, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi yoğunluğun artacak olmasıyla dezenfeksiyon çalışmalarını hızlandırdı. Kestel Belediyesi’ne bağlı ekipler, ilçedeki tüm işletmeleri dezenfekte ederek kuaför ve berberlerin müşterilerine daha hijyenik bir ortamda hizmet vermesine destekte bulundu. Ayrıca Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işyerlerinin temizliği, dezenfektan ya da kolonyaların bulundurulması, maske takılması, sosyal mesafeye uyulması, randevu usulü çalışılması, tek kullanımlık havluların tercih edilmesi gibi konularla denetim gerçekleştirerek, ilgili esnafa bilgilendirme yapıyor.


’’Vatandaş ve esnafımızın sağlığı bizim için önemli’’


Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ilçe esnafına desteklerinin devam edeceğini ifade ederek “Korona virüs tedbirleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonları uzun süredir kapalıydı. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle bu işletmeler 11 Mayıs tarihinde hizmete açıldı. Bizlerde Kestel Belediyesi olarak bu işletmelerimizde periyodik şekilde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyoruz. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi bu işletmelerdeki dezenfeksiyon çalışmalarını hızlandırdık. Sayılarını arttırdığımız ilaçlama ekipleri, tüm işletmelerde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ise denetimlerini sıklaştırıp, bu süreçte uyulması gereken kurallarla ilgili esnafı bilgilendiriyor. Esnaflarımızın, müşterilerine daha hijyenik bir ortamda hizmet vermesi için çalışıyoruz, vatandaşlarımızın ve esnafımızın sağlılığı bizim için çok önemli.’’ diye konuştu.

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