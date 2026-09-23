Kestel Belediyesi'nin liderlik ve motivasyon programı dolu dolu geçti

Kestel Belediyesi, gençlere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kestel Belediyesi’nin gençlere yönelik hayata geçirdiği Liderlik ve Motivasyon Programı’nda altı gün boyunca farklı alanlardan isimleri gençlerle buluşturdu. Liderlik, iletişim, kişisel gelişim, değerler, teknoloji, edebiyat ve güncel dünya meselelerinin ele alındığı programda gençler, konuşmacılara merak ettikleri soruları doğrudan yöneltme imkânı da buldu. Programın kültür gezileri bölümünde ise İznik, Çanakkale ve İstanbul’un tarihi ve kültürel noktaları ziyaret edildi.

İLK GÜN LİDERLİKTEN SAVUNMA SANAYİSİNE FARKLI BAŞLIKLAR ELE ALINDI

31 Ağustos’ta başlayan programın ilk gününde gençler, üç farklı buluşmada alanında uzman isimlerle bir araya geldi. Günün ilk konuğu Uzman Psikolojik Danışman Behice Babur oldu.

Babur, “Ergenlikte Güçlü İletişim Teknikleri” başlıklı seminerinde iletişim becerileri, kendini doğru ifade etme ve sosyal ilişkiler üzerine gençlerle bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

BAŞKAN EROL VE KAYMAKAM ZEYREK’TEN GENÇLERE TECRÜBE PAYLAŞIMI

Programın devamında Kestel Kaymakamı Emre Zeyrek ile Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, “Tecrübe Paylaşımı Atölyesi” kapsamında gençlerle aynı sahneyi paylaştı.

Eğitim hayatlarından meslek seçimlerine, kariyer yolculuklarından üstlendikleri sorumluluklara kadar kendi tecrübelerini anlatan Kaymakam Zeyrek ve Başkan Erol, gençlerden gelen soruları da yanıtladı.

Buluşmada liderlik, hedef belirleme, çalışma disiplini, sorumluluk alma ve kariyer planlaması üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

İlk günün son bölümünde ise Milli Savunma Üniversitesi’nden Dr. Abdullah Erboğa, “Türkiye’nin Savunma Sanayi ve Gençlik” başlıklı seminerle gençlerle buluştu. Seminerde Türkiye’nin savunma sanayisindeki gelişimi, gençlerin bu alandaki rolü ve geleceğin teknolojileri ele alındı.

İKİNCİ GÜNÜN ROTASI İZNİK OLDU

Programın 1 Eylül’de gerçekleştirilen ikinci gününde Muhammet Yılmaz, “İnsan Değerleri ile Yaşar” başlıklı semineriyle gençlerle bir araya geldi. Değerler, insan ilişkileri ve kişisel gelişim üzerine gerçekleştirilen buluşmanın ardından Turgay Yerlikaya, “Teknopolitik Tartışmalar ve Yeni Dünya Düzeni” başlıklı seminerini gerçekleştirdi.

Teknolojinin toplumsal ve küresel gelişmeler üzerindeki etkilerinin ve değişen dünya düzeninin ele alındığı programda gençler de soruları ve değerlendirmeleriyle söyleşilere aktif olarak katıldı.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol da ikinci gün programını gençlerle birlikte takip etti. Gençlerin sorularını yanıtlayan Başkan Erol; liderlik, belediyecilik, gençlerin geleceği ve kendi tecrübeleri üzerine gençlerle sohbet etti.

Seminerlerin ardından program İznik kültür gezisiyle devam etti. Gençler; Ayasofya Camii, Süleyman Paşa Medresesi, Yeşil Cami, İznik Surları ve Roma Tiyatrosu başta olmak üzere ilçenin tarihi ve kültürel noktalarını ziyaret ederek İznik’in geçmişini yakından tanıma fırsatı buldu.

GENÇLER ÇANAKKALE’DE TARİHE YOLCULUK YAPTI

Liderlik ve Motivasyon Programı’nın 2 Eylül’deki durağı Çanakkale oldu. Program kapsamında gerçekleştirilen kültür gezisinde gençler, Çanakkale’nin tarihi mirasını ve Millî Mücadele ruhunun izlerini yerinde görme fırsatı buldu. Gençler, gerçekleştirilen ziyaretlerle Çanakkale’nin Türk tarihi açısından taşıdığı önemi yakından tanıdı.

ÜÇ FARKLI İSİM GENÇLERLE BULUŞTU

Program 3 Eylül’de seminer ve söyleşilerle devam etti. Günün ilk konuğu Doç. Dr. Celalettin Divlekçi oldu.

Gençlerle gerçekleştirdiği söyleşide bilgi ve tecrübelerini paylaşan Divlekçi, gençlerden gelen soruları da yanıtladı.

Ardından Uzman Klinik Psikolog Dr. Esra Coşkun, “En Güzel Çağımdayım” başlıklı söyleşisiyle gençlerle buluştu.

Gençlik döneminin beraberinde getirdiği değişimler, kişisel gelişim ve bireyin kendisini tanıması üzerine gerçekleştirilen söyleşide gençlerin soruları da ele alındı.

Günün son konuğu ise yazar Tarık Tufan oldu. “Edebiyat, Hayat, Memat” başlıklı söyleşide gençlerle bir araya gelen Tufan; edebiyat, hayat ve insan üzerine düşüncelerini paylaşırken kendi tecrübelerinden de örnekler verdi.

İSTANBUL’DA DEVAM ETTİ

Programın ilerleyen bölümünde gençlerin rotası İstanbul oldu. Kültür gezisi kapsamında İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı bulan gençler, gerçekleştirilen ziyaretlerle şehrin geçmişine ve kültürel zenginliğine ilişkin bilgiler edindi. Böylece programın seminer ve söyleşi ayağı, şehirlerin tarihi ve kültürel değerlerini yerinde tanımaya yönelik gezilerle desteklendi.

SON GÜNDE DE SÖYLEŞİLER...

5 Eylül’de gerçekleştirilen son gün programında da farklı alanlardan isimler gençlerle bir araya geldi.

Dr. İbrahim Zeyd, Nasuhi Güngör ve yazar Altay Cem Meriç, gençlerle gerçekleştirdikleri buluşmalarda bilgi ve tecrübelerini paylaşırken katılımcıların sorularını yanıtladı.

Altı gün boyunca devam eden Liderlik ve Motivasyon Programı; seminerler, söyleşiler, tecrübe paylaşımları ve kültür gezilerinin ardından tamamlandı.

“GENÇLERİMİZİN YOLCULUĞUNA EŞLİK ETMEK İSTİYORUZ”

Programı değerlendiren Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, gençlerin farklı alanlarda kendilerini geliştirebilecekleri çalışmaların devam edeceğini belirterek, “Gençlerimizin yalnızca dinleyen değil, soru soran, araştıran, dünyadaki gelişmeleri takip eden ve kendi fikirlerini ortaya koyan bireyler olmalarını önemsiyoruz.

Altı gün boyunca gençlerimizi birbirinden kıymetli isimlerle buluşturduk. Birlikte dinledik, konuştuk, sorduk, öğrendik; İznik’ten Çanakkale’ye, İstanbul’a uzanan kültür gezilerimizle tarihimize ve değerlerimize birlikte dokunduk. Gençlerimizin kendilerini keşfettikleri, hedeflerini belirledikleri ve geleceklerine daha güçlü adımlarla yürüdükleri bu yolculukta yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.