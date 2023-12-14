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Aktüel Kestel Belediyesi’nden İhtiyaç Sahiplerine Erzak ve Soba Desteği
Aktüel

Kestel Belediyesi’nden İhtiyaç Sahiplerine Erzak ve Soba Desteği

Yeniakit Publisher
2023-12-14 18:19:00 -
Kestel Belediyesi’nden İhtiyaç Sahiplerine Erzak ve Soba Desteği

Kestel Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara yönelik başlattığı sosyal yardım projesi ile 1000 aileye temel gıdaların bulunduğu erzak paketi, 45 haneye ise soba ile yakacak desteğinde bulundu.

Sosyal belediyecilik alanında öne çıkan Kestel Belediyesi, vatandaşların her anında yanında olmaya ve her türlü ihtiyacında destekçisi olmaya devam ediyor. Dar gelirli ihtiyaç sahiplerine yönelik, kış desteği sosyal yardım projesini hayata geçiren Kestel Belediyesi 1000 aileye temel gıdaların bulunduğu erzak paketlerini ulaştırdı. Ayrıca ısınma ihtiyacı bulunan 45 haneye soba ve yakacak yardımında bulunuldu. Kestel Belediyesi ekipleri, ihtiyaç sahiplerinin evinde soba kurulumu yaparak vatandaşlara da destek oldu. Ayrıca 450 ihtiyaç sahibi aileye ve yemek yapması güç olan yaşlı vatandaşlara, günlük hazırlanan sıcak yemek, dağıtılıyor. Konuya ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’Her mevsimi ile insanları kendine hayran bırakan Kestel’imizde, proje ve hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Altyapıdan ulaşıma, tarımdan, çevreye şehrimizi, ilçemizi geleceğe taşıyan hizmetleri hayata geçirirken bizlerin baş tacı olan hemşehrilerimize dokunan projelerle onların yanlarında oluyor, evlerine misafir oluyoruz. Özellikle kış aylarının kendisini hissettirdiği bugünlerde kış destek yardımlarımızla bir nebze olsun hemşehrilerimizin içini ısıtmaya çalışıyoruz. Dar gelirli, ihtiyaç sahibi olan hemşehrilerimizin bir nebzede olsa sıkıntılarını giderebiliyorsak ne mutlu bizlere. Kestel Belediyesi olarak sosyal yardımlaşma ve dayanışma anlamında öncü çalışmalarla faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. ‘’ dedi.

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