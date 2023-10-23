Kestane ağacında görünmez kaza: Talihsiz adam hayatını kaybetti
Kestane toplamak için Başalan Yaylası'na giden Hasan Utaş (75), yaklaşık 15 metre yükseklikte hayatını kaybetti.
Denizli'nin Babadağ ilçesinde kestane ağacında boynuna ip dolanan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Kestane toplamak için Başalan Yaylası'na giden Hasan Utaş (75), yaklaşık 15 metre yükseklikteki ağaca çıktı.
Dengesini kaybederek bulunduğu yerden düşen Utaş, beline doladığı ipte asılı kaldı. Utaş, bir süre sonra boynuna doğru kayan iple nefessiz kaldı.
Çevredeki vatandaşlar durumu AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
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Ağaçtan indirilen Utaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.