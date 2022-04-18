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Dünya Keşmir'in yeni Başbakanı Serdar Tanvir İlyas Han oldu!
Dünya

Keşmir'in yeni Başbakanı Serdar Tanvir İlyas Han oldu!

Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir (AJK) bölgesinde Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI) adayı Serdar Tanvir İlyas Han, mecliste yapılan oylama sonucu yeni başbakan seçildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 17:04:00 -
Keşmir'in yeni Başbakanı Serdar Tanvir İlyas Han oldu!

Ulusal basındaki haberlere göre, AJK Başbakanı Serdar Abdul Kayyum Niyazi'nin istifa etmesiyle boşalan başbakanlık koltuğu için mecliste seçim yapıldı.

PTI'nın adayı Tanvir, 53 sandalyeli Yasama Meclisindeki oylamada 33 oy alarak AJK'nin 14'üncü Başbakanı oldu.

Başbakanlık seçimi, AJK Meclisi'nde muhalefette olan Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ve Pakistan Halk Partisi (PPP) tarafından boykot edildi.

Eski AJK Başbakanı Niyazi, kendi partisinden milletvekillerinin hakkında güven oylaması önergesi vermesi sonucu 14 Nisan'da istifa etmişti. Niyazi, geçen sene 4 Ağustos'ta AJK Başbakanı seçilmişti.

Niyazi aleyhine güven oylaması önergesi veren PTI milletvekilleri, eski başbakanı Keşmir meselesini gündeme getirmede ve parti politikasını uygulamada başarısız olması, kötü yönetim, akrabaları kayırma ve liyakate önem vermemekle suçluyor.

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