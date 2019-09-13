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Kesme kadayıf tatlısı ekonomiye kazandırılacak

Erzincan’ın yöresel tatlılarından kesme kadayıf tatlısının ekonomiye kazandırılması için harekete geçildi.

13 Eylül 2019 Cuma 08:03
Kesme kadayıf tatlısı ekonomiye kazandırılacak

Erzincan’ın yöresel tatlılarından kesme kadayıf tatlısının ekonomiye kazandırılması için harekete geçildi.


Erzincan’ın asırlık geleneksel tatlısı kesme kadayıf tatlısı, Vali Ali Arslantaş’ın talimatı ile tezgahlardaki yerini alacak. Vali Arslantaş’ın başkanlığında, Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Köksal organizasyonuyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda kesme kadayıf tatlısına yönelik sunum yapan Prof. Dr. Köksal, Erzincan’ın geleneksel fakat unutulmaya yüz tutmuş bir tatlısı olan kesme kadayıf tatlısının ekonomiye kazandırılması amacıyla gerekli araştırmaların ve çalışmaların en kısa zamanda başlayacağını söyledi. “Erzurum’un Kadayıf Dolması”, “Diyarbakır’ın Burma Tatlısı” gibi “Erzincan’ın da Kesme Kadayıf Tatlısı” üzerinde bir potansiyel oluşturularak, şehrin ekonomisine bir girdi sağlanabileceğine vurgu yapan Prof. Dr. Köksal, bu sebeple bir komisyon oluşturulduğuna dikkat çekti.


Toplantıda gerçekleştirilen sunumun ardından konuşma yapan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan‘ın önemli lezzetlerinden birisi olan kesme kadayıf tatlısının ilk olarak tescilli bir ürün haline getirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.Unutulmaya yüz tutmuş Erzincan’ın asırlık lezzeti, kesme kadayıf tatlısı Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenmesi durumunda ünü ve çeşitliliği ile her geçen gün daha da ilgi göreceğine inandığını vurgulayan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, “Yurt içi ve uluslararası alanda markamızı yaygın hale getirmek için çabalamalıyız. Bu kapsamda yapılabilecek projeler ile KUDAKA ve KOSGEB desteği de alınarak, otomasyon sistemine geçilerek, seri bir çalışma sistemi oluşturulabilir.” dedi.


Tulum Peyniri, Tandır Ekmeği ve Tandır Ketesi gibi yöresel ürünler gibi Erzincan Kesme Kadayıf Tatlısının da sektörleşebileceğine dikkat çekilen toplantıda, tatlı imalatında ihtiyaç duyulan öz kaynakların Erzincan’da yoğun şekilde üretildiğine de vurgu yapıldı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 08:03
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