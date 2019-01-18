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Keskin nişancıların hedefi oldular

Suriye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Soçi'de yaptıkları görüşme sonrası başlayan ‘kırılgan’ ateşkes sürerken, İdlib’de faaliyet gösteren ve Suriye hükümetine karşı savaşan muhalif grup birleşenleri operasyonlarını sürdürüyor.

18 Ocak 2019 Cuma 15:56
Keskin nişancıların hedefi oldular

Suriye'de faaliyet gösteren Hurras ed-Din, Ensaru'd-Din, Ensar el-İslam ve Ensaru't-Tevhid gruplarının oluşturduğu “Ve Müminleri De Teşvik Et” operasyon odası Suriye hükümetine karşı saldırılarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Soçi'de yaptıkları görüşme sonrası başlayan ‘kırılgan' ateşkes sürerken “Ve Müminleri De Teşvik Et” operasyon odası Halep kırsalında keskin nişancı saldırıları düzenledi.

Saldırıda çok sayıda Suriye ordusuna bağlı asker hayatını kaybetti.

“Ve Müminleri De Teşvik Et” operasyon odasının askeri sözcüsü Abdussabur es Sahili ateşkese rağmen gerçekleşen saldırıları ‘'rejimin saldırılarına bir cevap olarak'' gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Suriye sahasında bulunan küresel cihat ideoloğu Dr. Abdullah Muheysini'nin resmi sosyal medya hesabından yayınlanan bir bildiride Hurras Ed Din öncülüğünde kurulan “Ve Müminleri De Teşvik Et” operasyon odasına destek çağrısında bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 15:56
  1. suriye
  2. erdoğan
  3. putin
  4. idlib

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