Gündem
Gündem

Keşke Türkiye'de de şiddete karşı olsan! TOMA Mahmut devlete akıl verdi!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Keşke Türkiye’de de şiddete karşı olsan! TOMA Mahmut devlete akıl verdi!

Türkiye’deki şiddet olaylarında hep Vandalların arasında en ön saflarda yer alan ve TOMA’ya tırmanmasıyla hatırlanan CHP milletvekili Mahmut Tanal, Karadağ'da Türklere saldırıları öne sürerek basın aracılığıyla devlete akıl verdi. Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Tanal "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Karadağ hükümetine resmi nota vermelidir" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk vatandaşlarının karıştığı iddia edilen bıçaklı saldırı nedeniyle Karadağ'da Türklere yönelik sanki hiçbir adım atılmamış gibi devlete akıl vermeye kalktı.   

Türkiye’deki tüm şiddet gösterilerinde hep vandalların yanında hem de en önde boy gösteren Tanal’ın Karadağ’daki gösterilerde devlete akıl vermesi ‘Keşke Türkiye’deki şiddet olaylarına da karşı olsan’ dedirtti.

ACİL KRİZİ MASASI ÖNERDİ

Karadağ'da yaşananların sadece bir ülkenin iç meselesi değil, aynı zamanda uluslararası hukuka, insan haklarına ve diplomatik teamüllere aykırı bir durum olduğunu vurgulayan Tanal, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Karadağ hükümetine resmi nota vermelidir. Karadağ'daki Türk vatandaşları için acil kriz masası kurulmalıdır. Mağdurların hukuki temsili devlet tarafından üstlenilmelidir. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, bu konuyu derhal gündemine almalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu sınavda halkının yanında durmak zorundadır" diye konuştu.

Oysa Tanal’ın bahsettiği girişimler Karadağ’daki krizin ilk saatinden bu yana devletin yetkili tüm organları tarafından yerine getirilirken olaylar da yakından takip edildi.

 

