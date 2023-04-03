Keşke tüm Müslümanlar bu videoyu izleyebilse! Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz!

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Mesken adlı sosyal medya kanalında Peygamber Efendimiz'in (sav) sünnetlerinin sağlığımız açısından ne kadar önemli olduğu anlatıldı.
Tıp dünyası, Ramazan ayında Müslümanların tuttuğu orucun, sağlık üzerindeki olumlu etkisinde hem fikir durumdayken, Peygamber Efendimiz'in (sav) sünnetlerinin tamamının da insan sağlığı için faydaları keşfedildi.
Mesken adlı Yotube kanalında, "Ramazan'da kolayca uygulayabileceğiniz 10 sünnet" başlığı altında insan sağlığına faydalı ibadetlerle Efendimiz'in (sav) sünnetleri anlatıldı.
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