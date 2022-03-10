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Yerel Kesinleşmiş 90 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Yerel

Kesinleşmiş 90 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde hakkında 90 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü polislerce yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 03:08:00 -
Kesinleşmiş 90 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında çok sayıda suçtan aranması bulunan S.P'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, bir aylık çalışma sonucu belirledikleri adrese yapılan operasyonda hükümlü S.P'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan S.P'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde alma, sağlama ve bulundurma, hırsızlık gibi suçlardan kesinleşmiş 90 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi.

S.P, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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