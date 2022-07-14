Kesilmiş süt nasıl değerlendirilir? Kesilen sütü sakın çöpe dökmeyin!

Her evde mutlaka bulunan süt, protein ve kalsiyum açısından oldukça zengin bir ürün. Çoğumuz en kolay pastörize sütlere ulaşabilsek de, özellikle evde yoğurt yapan kadınların baş tercihi pastörize olmayan günlük süttür. Pastörize edilmiş sütler mayalanma yetisini bir miktar kaybettiği için, yoğurdu günlük sütle yapmak çok daha iyi bir tercih.

Peki kesilen süt nasıl değerlendirilir? Nerelerde kullanılır?

Kesilmiş Sütten Peynir Yapma

Kesilmiş sütten peynir yapmak en çok tercih edilen değerlendirme yöntemidir. Kesilen sütün içine biraz limon sıkarak kaynatmaya devam edin. Böylece peynire dönüşmesi mümkün olacaktır.

Peynir altı suyunu süzün dökmeyin, çünkü bu su oldukça faydalıdır.

Süzgeçte kalan kalıntılar lor peyniri olacaktır. Ancak suyunu da içeceklere katarak kullanabilirsiniz. Kesilmiş sütten peynir yapmak istediğinizde içine sonradan tuz da katabilirsiniz.

Kesilmiş Sütten Başka Neler Yapabilirsiniz?

Kesilmiş sütten öncelikle peynir yapın. Ama peynir yapmak istemezseniz, etleri marine edebilir, çorba yapabilirsiniz. İşte kesilmiş süt atmadan önce yapabilecekleriniz!

-Kesilmiş sütten et için marine hazırlayabilirsiniz. İçine baharat eklediğiniz sütü 24 saat eti marne etme için kullanabilirsiniz.

-Çorbalarınıza kesimi sütü ekleyerek lezzet katabilirsiniz.

-Hamur işlerinize kesilmiş sütü katabilirsiniz. Çünkü pişince bu tadın ortadan kalkması mümkün olabilir.

-Suyla karıştırıp bitkilerinize bakım yapabilirsiniz.

-Salatalarınıza ekleyerek lezzeti istediğiniz gibi kıvamlayabilirsiniz.

-Hamur işi ve keklerinizde, maya olarak kullanabilirsiniz.

-Kesilmiş sütü atmanız size zarar verecektir. Sütün kesilmesi sonucu ihtiyacınız olan her türlü ürünü kolayca üretebilirsiniz. Çöpe atmadan önce en azından peynir yaparak bu ürünü değerlendirebilirsiniz.

LOR PEYNİRİ

Sütün kesildiğini fark ettiğiniz anda içerisine 1 adet limon sıkarak hızlı hızlı karıştırmaya devam edin, sütün iyice topaklandığını göreceksiniz.

Bu işlemden sonra yaklaşık 10 dakika daha kaynatıp ocağı söndürün ve dinlenmeye alın.

Soğuyan sütü bir tülbent yardımıyla süzün ve sıvı kısmını uzaklaştırın.

Bu işlemden sonra elinizde mis gibi bir lor peyniri kalacak.

Bu peyniri isteğinize göre tuzlayarak tüketebilirsiniz.

ÇORBALAR İÇİN KIVAM ARTTIRICI

Kesilen sütü hemen ocaktan alın ve soğutun.

Ardından blenderdan geçirip temiz bir kaba alarak buz dolabında muhafaza edin.

Elde ettiğiniz bu yoğun sütü özellikle de çorbalarınızda kıvam arttırmak için kullanabilirsiniz.

BİTKİ BAKIMI

Kesilen sütünüzü değerlendirebileceğiniz bir başka alan da bitki bakımı.

İçeriğindeki kalsiyum, bitkilerinizin canlanmasını ve daha sağlıklı olmasını sağlar.

Bitkilerinize kesilen süt ile bakım yapmak için bu sütü bitkilerinizi sular gibi dibine dökmeniz yeterli.

ET MARİNASYONU

Kesilen sütü ocaktan alıp soğuduktan sonra etinizi marine etmek için kullanabilirsiniz.

Tek yapmanız gereken etlerinizin üzerini örtecek kadar kesilmiş süt koymak.

Sütün içerisindeki laktik asit etin yumuşamasını sağlar.

Ancak unutmamalısınız ki etler sütün içinde 4-5 saatten fazla kalmamalı.

CİLT BAKIMI

Yüksek oranda kalsiyum, protein ve mineral içeren süt cildiniz için mükemmel bir besleyicidir. Temiz cildinize bu süt ile masaj yaparak gözeneklerinizden kurtulup ışıldayabilirsiniz.

PATİLİ DOSTLARINIZA MAMA

Kalsiyum, insanlar kadar hayvanlar için de önemli bir elementtir. Evdeki patili dostlarınızın kuru mamasına bu kesilen sütten karıştırarak daha fazla kalsiyum almalarını sağlayabilirsiniz. Ya da içerisine biraz kuru mama veya ekmek eklediğiniz kesilmiş süt ile sokaklarda yaşayan patili dostlarımızı doyurabilirsiniz.