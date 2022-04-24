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Ekonomi Keşif Dünyası online atölyelerle Türkiye’nin her yerinde
Ekonomi

Keşif Dünyası online atölyelerle Türkiye’nin her yerinde

Henkel’in Keşif Dünyası, online bilim atölyelerini öğrencilerle buluşturuyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 14:33:00 -
Keşif Dünyası online atölyelerle Türkiye’nin her yerinde

8-10 yaş grubu çocuklarca kullanılacak atölyelere katılım için okulların [email protected] ‘dan randevu almaları gerekiyor. Böylece tüm okullar ve öğrenciler, Keşif Dünyası bilim atölyelerinden ücretsiz şekilde yararlanabiliyor. Türk Henkel Kurumsal İletişim Müdürü Öznur Çatı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Miniklerin bilimin aydınlık yolunda yürümeleri için hayata geçirdiğimiz Keşif Dünyası projemizde gerek yüz yüze gerekse online eğitimlerle yaklaşık 35 bin çocuğumuza ulaştık. Şimdi online bilim atölyelerimizle ülkemizin her köşesinde eğitim gören çocuklarımızı içlerindeki dâhiyi keşfetmeye bekliyoruz. Atölyelerimiz son derece keyifli geçiyor. Küçükler, deneylerimizde suyun ilginç özelliklerini keşfediyor. Tüm okullarımızı ve öğretmenlerimizi randevu alarak, öğrencileri ile birlikte Keşif Dünyası atölyelerine katılmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

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