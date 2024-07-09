  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mehmet Şimşek’in evini diline dolamıştı Maliye bakanlığından CHP'li Mahir Başarır'a jet cevap

Katil Cihantimur yeni kodes yolcusu! 1 kişiyi mezara gönderdi şimdi cezaevi beğenmiyor

Futbol sektöründe ama! Lider takım olamayacak mı? Bakın yarışı kim için yaptılar! Günlerce konuşulacak hamleydi aslında...

Mustafa Kemal Suriyeliler için bakın ne demiş

100 milyar dolara ulaştı! Dünya devleri Türkiye için sırada

Soğan fiyatları düşmesin diye bakın ne yaptılar! Allah sizi bildiği gibi yapsın

Meteorolojiden Saatli Uyarı: Kuzeybatı ve Kuzeydoğu Bölgelerinde Kuvvetli Yağış Riski Var!

Türkiye'ye doğalgaz vermesi için yalvaran ülke, Yunanistan ile anlaştı! Türk Boğazlarını devre dışı bırakacaklar

Küçük çocuğun büyük imanı! Namazda zorlanıyorsan bunu izle

Mansur Yavaş ve Melih Gökçek aynı karede
Spor Kesenin ağzını açtılar! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ın kasasını dolduracak
Spor

Kesenin ağzını açtılar! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ın kasasını dolduracak

Yeniakit Publisher
2024-07-09 16:15:41 - 2024-07-09 16:15:41
Kesenin ağzını açtılar! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ın kasasını dolduracak

İngiliz ekibi Fulham, Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için teklif arttırdı. Teklif 20 milyon euroya çıktı.

Beşiktaş'ın gözde futbolcusu Semih Kılıçsoy, transfer ile gündeme geldi.

FULHAM TEKLİF YÜKSELTTİ

İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ın daha önce yaptığı 15 milyon euro'luk teklifini Beşiktaş'ın reddetmesinin ardından, Siyah-Beyazlı yıldız için cebinden daha fazla para çıkarmaya hazır.

Sercan Dikme'nin haberine göre, Fulham'ın Beşiktaş ile iletişime geçtiği ve Semih Kılıçsoy için 20 milyon euro'luk yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı ifade edildi.

Beşiktaş yönetiminin de bu yeni teklife sıcak baktığı aktarıldı.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

2028 yılına kadar Beşiktaş ile sözleşmesini yenileyen Semih Kılıçsoy, bu sezon tüm turnuvalarda 30 maçta forma giyerken, 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23