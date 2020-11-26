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Aktüel Keşan'da vatandaşlara günde 2 bin litre dezenfektan dağıtılıyor
Aktüel

Keşan'da vatandaşlara günde 2 bin litre dezenfektan dağıtılıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-26 11:13:06 -
Keşan'da vatandaşlara günde 2 bin litre dezenfektan dağıtılıyor

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara günde 2 bin litre dezenfektan veriliyor.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınıyla mücadelede toplu taşıma araçları, kamu kurumları ve iş yerlerinin düzenli dezenfekte edilmesinin yanı sıra vatandaşlara günde 2 bin litre dezenfektan dağıtılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keşan Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürü Serkan Doğru, salgınla mücadelede gerekli tüm önlemleri alarak vatandaşlara ücretsiz dezenfektan ulaştırıldığını belirtti.

Belediye olarak halk sağlığını koruyacak önlemler aldıklarını aktaran Doğru, "Koronavirüs ile mücadeleye aralıksız devam ediyoruz. Bu kapsamda ilk günden bu yana toplu taşıma araçlarımız başta olmak üzere birçok alanda dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirdik. Tedbirler kapsamında bugüne kadar vatandaşlarımıza 40 bin litre dezenfektan ulaştırdık. Günde 2 bin litre dezenfektanı vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımız eski itfaiye binasından ücretsiz dezenfektan temin edebilir." dedi.

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