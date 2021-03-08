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Eğitim Keşan’da okullar tatil mi? Keşan’da yüz yüze eğitim hangi okulda ne zamana kadar tatil?
Eğitim

Keşan’da okullar tatil mi? Keşan’da yüz yüze eğitim hangi okulda ne zamana kadar tatil?

Yüz yüze eğitim 2 Mart Salı günü düşük ve orta riskli ellerde tüm sınıflar için, yüksek ve çok yüksek riskli iller için ise ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflarda başladı. İl ve ilçe Hıfzıssıhha Kurulları yüz yüze eğitim başta olmak üzere korona salgını ile mücadelede önlem almada daha etkin olmakta. İl ve ilçelerde riskli görülmesi durumunda yüz yüze eğitime ara verilmekte. Edirne’nin Keşan ilçesi çok yüksek riskli ilçeler arasında yer almakta. Keşan ilçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan son dakika okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitim karara geldi. Peki Keşan’da okullar tatil mi? Keşan’da yüz yüze eğitim ne zamana kadar tatil? Keşan’da hangi okullar tatil edildi?

Yeniakit Publisher
2021-03-08 08:41:00 - 2021-03-08 08:42:09
Keşan’da okullar tatil mi? Keşan’da yüz yüze eğitim hangi okulda ne zamana kadar tatil?

Keşan'da yüz yüze eğitim var mı? Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasında ’çok yüksek riski’ gösteren ’kırmızı’ renkte yer alan Edirne'nin Keşan ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulu kararınca bazı okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime 10 gün süreyle ara verilmesi karar alındı. 

Keşan’da hangi okullar tatil edildi?

Keşan ilçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Merkez Sevgi, Nevzat Kahraman, Bahçeşehir ve Gazi Özel Eğitim anaokulları, Dr. Ali İhsan Çuhacı, Raşit Efendi, Anafartalar, Fatih Sultan Mehmet, Kurtuluş, Beyendik, Türkmen, Siğilli, Rasim Ergene, Bahçeşehir, Nevzat Kahraman ve Gazi Özel Eğitim ilkokulları ile Beyendik, Cumhuriyet ve Feride Mehmet Çuhacı, Rasim Ergene, Türkmen, Yekta Baydar, Nevzat Kahraman, Doğru Cevap, Bahçeşehir, Ahmet Yenice ve Gazi Özel Eğitim 2nci kademe ortaokullarında yüz yüze eğitime ara verildiği kaydedildi.

Keşan'da ortaokullar tatil mi?

Özel Aden Anaokulu, Abdül Şavur, İnönü, Ali Kale ve Kardeşleri, Çamlıca, Mecidiye, Orhaniye, Paşayiğit, Şehit Er Akın Buluş, Şehit Ahmet Can, Yenimuhacir ve Aden ilkokulları ile Ali Kale ve Kardeşleri, Atatürk, Çamlıca, Mecidiye, Orhaniye, Paşayiğit, Süleyman Paşa İmam Hatip, Şehit Ahmet Can, Yenimuhacir, Aden ve Özel Batı ortaokullarında ise yüz yüze eğitime devam edileceği bildirildi.

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