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Gündem Keşan'da ateşle oyun yangın çıkardı
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Keşan'da ateşle oyun yangın çıkardı

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Keşan'da ateşle oyun yangın çıkardı

Edirne’nin Keşan ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangın bölgede endişeli anların yaşanmasına yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi Sibel Sokak’ta 6 yaşındaki bir çocuğun otluk alanda ateşle oynadığı sırada yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, bir evin duvarına kadar ulaşan alevlere hızla müdahale etti. İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Müdahalenin zamanında yapılması, yangının çevredeki yapılara sıçramasının önüne geçti. Yangında evin kömürlüğünde hasar meydana gelirken, bahçede bulunan kışlık odunlar da zarar gördü.

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