Keşan ilçesinde orman yangını çıktı Keşan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, ormanlık alanda yangın meydana geldi. Yangını söndürmek için itfaiye birimleri tarafından havadan ve karadan çalışma başlatıldı.



Yangın, saat 15:00 sularında Keşan'a bağlı Yeşilköy'deki ormanlık alanda meydana geldi. Şimdilik tespit edilemeyen sebeple çıkan yangında, bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye birimlerine haber verdi. İhbar ardından olay yerine Çanakkale'den yangın söndürme helikopteri, Keşan ve Tekirdağ'dan da itfaiye birimleri gönderildi. İtfaiye birimleri tarafından yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

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