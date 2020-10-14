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Ekonomi Kervan Gıda halka arza hazırlanıyor
Ekonomi

Kervan Gıda halka arza hazırlanıyor

Gıda, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 09:35:00 -
Kervan Gıda halka arza hazırlanıyor

Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz olacak kurumun, şirket paylarının 2020 yılında halka arz edilerek Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmesi planlanıyor. Kervan Gıda’nın talep toplama tarihi ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

Güçlü bir dünya markası

Halka arz sonrası yatırımlarını daha da artırmayı hedeflediklerini anlatan Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar, “Yaklaşık 2 bin 100 kişilik ekibimizle güçlü bir dünya markası olma yolunda ilerliyoruz. Büyüme oranı yüksek bir kurum olarak faaliyetlerimizi daha da geliştirmek için farklı yatırımlar yapmak hedefindeyiz. Hedefimiz Türkiye’de ilk sıraya yükselirken, dünyadaki en büyük beş üretici arasına girmek” dedi. Sürece ilişkin planlamalarını da aktaran Başar, şunları söyledi:

Kaynak üç başlıkta değerlendirilecek

“Halka arz sonrası Şirket’in sağlayacağı kaynağın üç ana başlıkta değerlendirilmesini planlıyoruz. İlk olarak Avrupa’da yeni bir yatırım yapmayı hedefliyoruz. Gümrük avantajlarından yararlanmak, coğrafi riski dağıtmak ve Avrupa modern kanalında Bebeto markasının konumunu güçlendirmek istiyoruz. Bu doğrultuda potansiyel satın alma işlemlerine ilişkin bir yönetim danışmanlığı sözleşmesi imzaladık ve hedef firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. İkinci adımımız ise devam etmekte olan hat yatırımlarımızın ve yeni fabrika binası alımının finanse edilmesi olacak. Son olarak ise kurumun finansal yapısını daha da güçlendirmeyi planlıyoruz.”

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