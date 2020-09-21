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Aktüel Kerkük'te zamana direnen Türk Şehitliği bakıma muhtaç
Aktüel

Kerkük'te zamana direnen Türk Şehitliği bakıma muhtaç

Kerküklü tarihçi, araştırmacı ve yazar Necat Kevseroğlu: - "Bu şehitlikte Osmanlı döneminde bölgede görev yapan ve daha sonra şehit olan ya da vefat eden komutan, subay ve erler yatıyor" - "Bu toprakları vatan bilip uğrunda canını feda eden ecdadın, mezarında huzur içinde yatması için Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'na (TİKA) buraya sahip çıkması çağrısında bulunuyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-21 11:25:01 -
Kerkük'te zamana direnen Türk Şehitliği bakıma muhtaç

KERKÜK (AA) - ALİ MAKRAM GARİP - Irak'ın Kerkük kentindeki tarihi Kerkük Kalesi'nde bulunan, onlarca Osmanlı komutanı, subay ve askerinin yattığı Türk Şehitliği yıllardır ilgisizlik ve ihmal nedeniyle bakıma muhtaç durumda.

Osmanlı'nın yaklaşık 100 yıl önce bu topraklardan çekilmesinden bu yana herhangi bir onarım veya restore çalışmasının yapılmadığı Türk Şehitliği adeta kaderine terk edilmiş halde bulunuyor.

Kerkük'te çok sayıda sivil toplum örgütü, tarihçi ve araştırmacının şehitliğin onarımı için yerel ve merkezi hükümete yaptığı çağrıların da sonuçsuz kaldığı belirtiliyor.

- "Osmanlı döneminde bölgede görev yapan komutan, subay ve erler yatıyor"

Kerküklü tarihçi, araştırmacı ve yazar Necat Kevseroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Bu şehitlikte Osmanlı döneminde bölgede görev yapan ve daha sonra şehit olan ya da vefat eden komutan, subay ve erler yatıyor." dedi.

Kevseroğlu, Türk Şehitliği'nde Birinci Dünya Savaşı'nda şehit olan Osmanlı komutan ve askerlerinin yanı sıra Kerkük'te vefat eden Osmanlı mutasarrıfları, Türk edebiyatçılar, Kerkük şairleri ve dönemin tanınmış önemli isimlerinin yattığını kaydetti.

- Atatürk'ün okul arkadaşı da bu şehitlikte

Kevseroğlu, milli mücadele döneminde Türkleri İngilizlere karşı mücadele vermeye teşvik etmek için Kerkük'e gelen ve Mustafa Kemal Atatürk'ün okul arkadaşı olan Ömer Naci Hatip'in de bu şehitlikte olduğunu söyledi.

Kevseroğlu, 1916'da Kerkük'teki tifüs salgınında hayatını kaybeden Hatip'in dönemin Musul Valisi'nin talimatı üzerine Türk Şehitliği'ne defnedildiğini belirtti.

Kerküklü tarihçi, Hatip'in şehitlikteki mermer mezar taşının da üzerindeki Osmanlıca kitabesiyle hala ayakta durduğunu dile getirdi.

- Türkiye'ye "ecdadın mezarında huzur içinde yatması için buraya sahip çıkın" çağrısı

Osmanlı'nın bu topraklardan çekilmesinden sonra kurulan Irak'taki müteakip hükümetlerin şehitliğe gereken önemi vermediğini ifade eden Kevseroğlu, neredeyse 100 yıldır bu mukaddes alanın kaderine terk edildiğini dile getirdi.

Tarih kokan bu ecdat mirasının göz göre göre yok olması nedeniyle kahrolduklarını anlatan Kavseroğlu,''Bu toprakları vatan bilip uğrunda canını feda eden ecdadın mezarında huzur içinde yatması için Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'na (TİKA) buraya sahip çıkması çağrısında bulunuyoruz.'' dedi.

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