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Dünya Kerkük'te polis aracının geçişi sırasında patlama! Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi
Dünya

Kerkük'te polis aracının geçişi sırasında patlama! Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi

Irak'ın Kerkük kentinde 9 polisin hayatını kaybettiği 2 polisin de yaralandığı bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Yeniakit Publisher
2022-12-18 20:32:00 - 2022-12-18 20:48:52

Irak'ın Kerkük kentinde polis aracına düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Irak'ın Kerkük kentinde polis aracına düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile üstlendi. Saldırıda, 9 polis hayatını kaybetmiş, 2 polis de yaralanmıştı.

Patlama sonrası çatışma

Patlama sonrası güvenlik güçleri ile DEAŞ'lı teröristler arasında çatışma çıkmış ve olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edilmişti.

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