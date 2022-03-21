Kerkük'te operasyon! Yakalandı

Irak'ın Kerkük kent merkezinde polis güçleri tarafından düzenlenen baskında DAEŞ'li bir teröristin yakalandığı bildirildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezinde düzenlenen bir baskında bir teröristin yakalandığını söyledi.

Nuri, değerlendirdikleri bir ihbar üzerine kentin güneyindeki araba galerisi bölgesinde baskın düzenlediklerini ifade etti.

Yakalanan DAEŞ'li teröristin ilk soruşturmada terör olaylarına karıştığını itiraf ettiğini kaydeden Nuri, söz konusu kişinin yapılan resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiğini dile getirdi.

Terör örgütü DAEŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

DAEŞ'in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.