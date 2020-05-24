Kerkük'te Kovid-19 gölgesinde bayram namazı kılındı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde yaşayan Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle camilere alınmadıkları için Ramazan Bayramı namazını kentteki Tokatlı camisi önünde kıldı.

Müslümanlar, yanlarında getirdikleri hasır ve seccadeleri cami önünde yere sererek, bayram namazını eda etti.



Kentin Musalla semtindeki Tokatlı Camisi'ne bayram namazı kılmak için gelen Müslümanlar cami önünde hep birlikte saf tuttu.



Tokatlı Camisi İmamı Şeyh Hişam Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle camilerin ibadete kapatılmasının üzücü olduğunu belirtti.



Avcı, salgının bir an önce son bulması ve camilerin yeniden ibadete açılması için dua etti.



Bayram namazı için cami önüne gelen Murat Küçük, dünya ve Irak'ta bir an önce hayatın normale dönmesi dileğinde bulundu.



Kerkük'te salgın nedeniyle ilk olarak 16 Mart'ta sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle camiler de ibadete kapatılmıştı.



















