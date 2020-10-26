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Aktüel Kerkük'te DEAŞ'a bilgi sızdıran iki kişi yakalandı
Aktüel

Kerkük'te DEAŞ'a bilgi sızdıran iki kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 14:14:36 -
Kerkük'te DEAŞ'a bilgi sızdıran iki kişi yakalandı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki güvenlik güçleri ile ilgili terör örgütü DEAŞ mensuplarına bilgi sızdıran iki kişinin yakalandığı belirtildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güneyindeki Havice ilçesi yakınlarında yapılan operasyonda 2 DEAŞ mensubunun yakalandığını söyledi.

Bölgeden gelen bir ihbarı değerlendiren federal polis gücünün operasyon başlattığına dikkat çeken Nuri, operasyonda yakalanan 2 kişinin bölgedeki güvenlik güçleri ile ilgili DEAŞ mensuplarına bilgi sızdırdıklarını aktardı.

Nuri, yapılan ilk soruşturmada iki kişinin DEAŞ mensupları olduklarını itiraf ettiklerini belirtti.

Bölgede yapılan aramalarda telsiz cihazı ve çok sayıda sahte evrakın ele geçirildiği bilgisini veren Nuri, resmi işlemlerin ardından şahısların mahkemeye sevk edildiğini söyledi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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