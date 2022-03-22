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Dünya Kerkük'te, DEAŞ saldırısı
Dünya

Kerkük'te, DEAŞ saldırısı

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Kerkük kenti Dakuk ilçesi yakınlarında orduya ait gözlem noktasına yönelik silahlı saldırısında bir Irak askerinin öldüğü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 04:21:00 -
Kerkük'te, DEAŞ saldırısı

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güneyindeki Dakuk ilçesine bağlı Albu Muhammed köyü yakınında Irak ordusuna ait gözlem noktasına saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırının terör örgütü DEAŞ militanları tarafından yapıldığını aktaran Nuri, teröristlerin hafif silahlarla gerçekleştirdiği saldırıda bir askerin öldüğünü kaydetti.

Saldırıdan sonra Dakuk ilçesi yakınlarında operasyon başlatıldığı bilgisini veren Nuri, operasyonun ilçenin güneyindeki kırsal bölgede de devam edeceğini belirtti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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