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Dünya Kerkük'te DEAŞ operasyonu
Dünya

Kerkük'te DEAŞ operasyonu

Terör örgütü DEAŞ mensubu iki kişinin, Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde bir köye sızarak sivilleri kaçırmak isterken bölge halkı tarafından öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 03:49:00 -
Kerkük'te DEAŞ operasyonu

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Rıyad nahiyesine bağlı Şerifiye köyüne sızan terör örgütü DEAŞ mensubu iki kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

DEAŞ mensubu iki teröristin köye sızarak sivilleri kaçırmak istediğini aktaran Nuri, olayın köylülerce fark edildiğini söyledi. Nuri, bunun üzerine köy sakinleri ile teröristler arasında silahlı çatışmanın çıktığını dile getirdi.

Nuri, karşılıklı çatışmada iki teröristin öldürüldüğünü ve teröristlerin üzerinden patlayıcı, iki adet el bombası ve bomba düzeneğinin çıktığını söyledi.

Olaydan sonra bölgede çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği bilgisini veren Nuri, bölgede operasyon başlatıldığını ve bunların dışında başka teröristin olup olmadığının araştırıldığını ifade etti.

Kentin güneyindeki Havice ilçesi yakınlarında dün Irak Terörle Mücadele Biriminin DEAŞ'a yönelik operasyonunda 2 terörist öldürülmüştü.

DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.
​​​​​​​Bu açıklamanın üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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