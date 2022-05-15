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Dünya Kerkük'te DAEŞ operasyonu! 2 terörist öldürüldü
Dünya

Kerkük'te DAEŞ operasyonu! 2 terörist öldürüldü

Irak'ın Kerkük şehrinin güneyinde başlatılan terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda, 2 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 23:20:00 -
Kerkük'te DAEŞ operasyonu! 2 terörist öldürüldü

Irak'ın Kerkük şehrinin güneyinde başlatılan terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda, 2 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Irak Federal polis gücü tarafından kentin güneyindeki Dakuk ilçesi ile Reşad bölgesi arasında terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki Vadi Zegetun yakınlarında çıkan çatışmada, 2 teröristin öldürüldüğü ifade edildi.

Operasyon sırasında teröristlere ait 2 sığınağın imha edildiği, çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği aktarıldı.

DAEŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler, yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.​​​​​​​

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

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