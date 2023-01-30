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Dünya Kerkük'te bir siteye İHA düştü
Dünya

Kerkük'te bir siteye İHA düştü

Irak'ın Kerkük kentinde bir siteye insansız hava aracı (İHA) düştüğü belirtildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 07:37:00 -
Kerkük'te bir siteye İHA düştü

Irak'ın Kerkük kentinde bir siteye insansız hava aracı (İHA) düştüğü belirtildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin kuzeyindeki Şorav bölgesinde bir siteye İHA düştüğünü söyledi.

Nuri, olay sırasında evde kimse olmadığından can kaybı yaşanmazken İHA'nın düştüğü evde maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

İHA'nın aidiyetinin henüz bilinmediğini aktaran Nuri, siteye giriş ve çıkışların kapatıldığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

 
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