Kerkük'te bazı semtlerde elektrik kesintileri oldu

Irak'ın güney ve batı illeri başta olmak üzere 3 günden beri birçok bölgede etkisini gösteren kum fırtınasının Kerkük'te bazı yüksek gerilim hatlarının kopmasına neden olması sonucu, bazı semtlerde elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi.

Kerkük Elektrik Dağıtım Şirketinin yaptığı yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneyinde bazı yüksek gerilim hatlarının kopması sonucu kentin 5 semtinde elektrik kesintisinin yaşandığı belirtildi.

Elektrik hizmetinin yaklaşık 5 saat verilmediği aktarılan açıklamada, yüksek gerilim hatlarının yanı sıra kent içindeki bazı elektrik direklerinin de fırtınadan etkilendiği kaydedildi.

Açıklamada, kopan gerilim hatlarının onarılması için şirket tarafından bölgeye teknik ekip gönderildiği bilgisi verildi.

Kum fırtınasının devam etmesi durumunda benzeri sorunlarla karşı karşıya kalınacağı ifade edilen açıklamada, bunun için gereken tedbirlerin alındığına işaret edildi.