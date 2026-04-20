  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mavi Vatan’da tarihi eşik: Aynı anda 50 askeri gemi inşa edilecek ROKETSAN’dan Malezya’da düzenlenen DSA fuarına çıkarma! Soytarılığın böylesine az rastlanır! Ekrem’in babasından motor yakan ifade BAE'de dolar depremi Çin Lideri Şi’den kritik ‘Hürmüz’ çıkışı: Küresel enerji hattı tehlikede Beştepe'de kritik toplantı başladı! İşte gündem maddeleri Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım'dan Türk Dünyası'na mesaj Yıkan değil, yapan olacağız TBMM'de 23 Nisan oturumu: Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar! "Geleceği siz yöneteceksiniz" TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'tan koltuğu alan çocuktan tüyleri diken diken eden sözler 14’lük katil yoksul muydu? DEM’li Koçyiğit okul saldırısını bakın neye bağladı
Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa görevine resmen başladı
Dünya

Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa görevine resmen başladı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa görevine resmen başladı

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa’ya Kerkük Valiliği görevine başladı.

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Kerkük vilayeti valiliği görevine seçilen Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa’ya Kerkük valiliği atama kararnamesini teslim etti.

Irak Türkmen Cephesi basın bürosundan yayınlanan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Amedi tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kendisine teslim edilen kararnamenin ardından Ağa, valilik görevine resmen başladı.

 

Kerkük Valiliği yaklaşık 100 yıl sonra yeniden Türkmenlere geçmişti. Kerkük İl Meclisi geçen 17 Nisan'da yapılan oturumda, ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa’yı vilayet valisi olarak seçmişti.

100 yıl sonra bir ilk! Kerkük Valiliği Türkmenlere geçti
100 yıl sonra bir ilk! Kerkük Valiliği Türkmenlere geçti

Dünya

100 yıl sonra bir ilk! Kerkük Valiliği Türkmenlere geçti

Türkmen Bakan’dan akit’e özel açıklamalar... Kerkük’te 100 Yıl Sonra Tarihi Dönüş
Türkmen Bakan’dan akit’e özel açıklamalar... Kerkük’te 100 Yıl Sonra Tarihi Dönüş

Gündem

Türkmen Bakan’dan akit’e özel açıklamalar... Kerkük’te 100 Yıl Sonra Tarihi Dönüş

Kaya’dan Kerkük Valisi Ağa’ya ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik
Kaya’dan Kerkük Valisi Ağa’ya ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik

Aktüel

Kaya’dan Kerkük Valisi Ağa’ya ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23