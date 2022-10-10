KERKES projesi tamamlandı

Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi (KERKES) Projesi’yle ilgili detayları aktardı. Demir, “İHA’ların GPS olmayan noktalarda çalışmalarını sağlayan KERKES Projesi’ni başarıyla tamamladık ve teslim ettik. Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı bu teknolojiyle mini İHA’larımız, GPS köreltmesi gibi elektronik harp tehdidinden etkilenmeden görev ifa edecek. Ülkemize kazandırdığımız bu kritik kabiliyet, vatan savunmasında ordumuz için hem caydırıcı bir güç hem de muharebe ortamında oyun değiştirici bir teknoloji olacak” ifadelerini kullandı. STM’nin 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde başladığı KERKES Projesi’nde sona gelindiği belirtildi. İHA platformlarının GPS’ten bağımsız görev yapabilmelerine olanak tanıyan projenin kabulünün tamamlandığı kaydedildi.