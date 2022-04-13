Keriz silkeleyen Eylem Amine Altunkaynak konuştu

Psikoloji ve tıp eğitimi olmadan ‘Kuantum’ ile ‘bilinçaltı’ seminerleri düzenleyen Eylem Amine Altunkaynak, lüks yaşantısını savunmak için öne sürdüğü bahanelerle şaşırttı. “Arabam işini yaptı” diyen Altunkaynak, normalde böyle yaşamadığını iddia etti. Şaşaalı hayatıyla dünyanın kendisini tanıdığını ileri süren Altunkaynak, kazancını gönderdiğini belirttiği Afrika ülkesinin adını bile söyleyemedi.

Son günlerde sosyal medyanın gündem maddelerinden birisi de kendini “Bilinçaltı ve Kuantum uzmanı” olarak tanıtan Eylem Amine Altunkaynak oldu. Kıyafeti, lüks arabası, verdiği seminerler ve kazancıyla tartışma konusu olan Altunkaynak’a çalışmalarını ve tartışmaları soruldu.

Kişisel gelişim sertifikaları sahibi olduğunu belirten söyleyen Eylem Amine Altunkaynak, “Aldığım eğitimleri din ile bağdaştırarak kendi bilinçaltı eğitimlerimin patentini aldım. Ve bilinçaltı eğitimimde kişiye olayları okuma ve tekamül sanatını anlatıyorum. Yaşam döngüm de olayları okumamla da kendimi geliştirdim ve katılımcılara destek oldum” ifadelerini kullandı.

Kendisinin nefis tezkiyesi yaptığını iddia eden Altunkaynak, “Lüks otelde nefis tezkiyesi nasıl oluyor” sorusuna şu karşılığı verdi: “Ben normal hayatımda çok sade bir hayat yaşıyorum. Oradaki şaşaanın amacı, sosyal medyada ‘keşfet’e’ düşüp, daha çok insana ulaşmak...”

Eylem Amine Altunkaynak, lüks yaşantısını savunmak için öne sürdüğü bahanelerle şaşırttı. “Tek servetim olan arabayı da bugünden sonraki seminerlerimde kullanmayacağım. Çünkü amacını tamamladı. Birçok kişiye ulaştım. Aslında başka marka bir araç kullanıyordum” diyen Altunkaynak, “Bütün Türkiye, bütün dünya beni tanıdı” dedi.

Kazancını Afrika’daki bir ülkeye gönderdiğini söyleyen Altunkaynak, yardım gönderdiğini iddia ettiği Burkina Faso’nun adını bile doğru telaffuz edemedi.

Kanser hastaları iyileşiyormuş

İnsanlara psikolojik olarak ‘şifalandırdığını’ öne süren Eylem Amine Altunkaynak, buna rağmen hiçbir psikoloji eğitimi almadığını, ancak kurslara gidip okumalar yaptığını belirtti. Kanser hastalarını iyileştirdiğini iddia eden Altunkaynak, “Bunu hangi yöntemle yapıyorsunuz? Tıp eğitimi almadığınız bu yöntemleri uygulamak riskli değil mi" sorusuna ise şu karşılığı verdi:

“Vücuttaki bütün sıkıntıların sebebi duygusal bağlardır. Biz onların farkındalığını artırıyoruz ve şifalanma gerçekleşiyor.”