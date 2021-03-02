Kerimov: Türkiye'nin desteğini hiçbir zaman unutmayacağız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Altun, Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimov ile heyetler arası toplantı yaptı. Başkanlık binasındaki görüşmede, iletişim, medya, kültür, dizi ve sinema alanlarında iş birliğini geliştirecek konular ele alındı.

Fahrettin Altun, heyetlerin bir araya geldiği görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan arasında her alanda temasların artmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi. "İki devlet, tek millet" şiarının sözden ibaret olmadığını dünyaya gösterdiklerini belirten Altun, Karabağ'ın kurtarılması sürecinde yalnızca askeri ve siyasi anlamda değil, iletişim ve medya alanında da yakın iş birliği içerisinde olduklarını anlattı.

Savaş döneminde temelleri atılan Türkiye-Azerbaycan Ortak Medya Platformu'nun resmiyete kavuşmasının iş birliğinin kurumsallaşması açısından çok değerli bir adım olduğunu vurgulayan Altun, İletişim Başkanlığı tarafından üç dilde hazırlanan "Karabağ'da 44 Günde Gelen Zafer" kitabıyla da Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin nişanesi olan bir eser ortaya koyduklarını aktardı.

"Çalışmalarımızı yakın iş birliği içerisinde icra edeceğiz"

Türkiye ve Azerbaycan'ın kültür alanında da iş birliğini güçlendirerek önemli işlere imza atacaklarını belirten Altun, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Karabağ Zaferi'nin yanı sıra Kafkas İslam Ordusu ve Hocalı Katliamı gibi tarihi olaylar hakkında ortak dizi ve film projelerini hayata geçireceğiz. Bu tür projelerin hem ulusal hem de dünya ölçeğinde medya ve dijital platformlarda yer bulmasını sağlayarak aramızdaki tarih ve ülkü birliğini en güçlü şekilde vurgulayacağız. Dizi ve film sektörlerimizin birlikte çalışması ve tecrübe paylaşımında bulunması bu açıdan çok önemli."

"Bölgesel iş birliği platformu önerisini de dünyaya anlatmalıyız"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iki ülkenin tarihi olayların yanı sıra ortak değerleri gündeme getiren sergi, sempozyum ve yayınları da birlikte hazırlayabileceğini söyledi. Bu çalışmaların, Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğine işaret eden Altun, "Uluslararası kamuoyu nezdinde çalışmalarımızı yakın iş birliği ve eş güdüm içerisinde icra edeceğiz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in gündeme getirdiği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da destek verdiği çok taraflı bölgesel iş birliği platformu önerisini de dünyaya anlatmalıyız. Ermenistan'ın Karabağ'daki kültürel mirasa verdiği zararları dünyanın gündemine getirip işgal altındaki toprakların kurtarılmasından sonra yapılanları uluslararası kamuoyuna mal etmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"Azerbaycan ile dayanışma, bizim milli bir vazifemiz. Birikimimizi, imkanlarımızı, potansiyelimizi, insan kaynağımızı seve seve bu önemli ideal için seferber edeceğiz. Azerbaycanlı kardeşlerimizin verdiği mücadelede onlarla birlikte en önde olmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev ile kardeşliğinin birebir şahidiyim. Bu birlikteliğin ne büyük bir fark oluşturduğunu da gördük. Türkiye ve Azerbaycan olarak iki liderin gayretiyle kendimize gelme mücadelesi verdik. Gücümüzü topladık. Bundan sonra koşacağız. Sinema ve dizi sektöründe de bunun yansıma bulması lazım. Bu birlikteliği taçlandıracak, nesilden nesle aktarılacak hikayelere, filmlere imza atacağız. Birlikteliğimizden büyük bir güç doğacak, gurur nişanesi işler çıkacak. Bunu da inşallah bütün dünyaya göstereceğiz."

"Türkiye'nin desteğini hiçbir zaman unutmayacağız"

Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimov da yeni görevinde ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu aktararak "Kardeş Türkiye'nin desteğini sadece Karabağ Savaşı'nda değil bütün tarih boyunca hissettik. 100 yıl önce de Kafkas İslam Ordusu ile birlikte Azerbaycan'ı, Bakü'yü işgalden kurtarmıştık. Bugün de Karabağ'ı sizin desteğinizle işgalden kurtardık. Türk devletine ve kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu desteği hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Azerbaycan askerlerinin Karabağ'da büyük kahramanlık göstererek tarihi bir mücadele verdiğini, bunun sadece Azerbaycan ve Türkiye'nin değil, Türk dünyasının zaferi olduğunu belirten Bakan Anar Kerimov, "Genç neslimiz tarihimizle gurur duymalı. Ortak tarihimizin, kimliğimizin daha iyi tanıtılması için çalışacağız. Bunu da sinema ve dizilerle anlatmayı, bu konuda iş birliği yapmayı çok istiyoruz." dedi.

Bu süreçteki enformasyon savaşında ve Ermenistan'ın sivil insanlara saldırılarının dünyaya duyurulmasında Türkiye'nin önemli desteğini gördüklerini anlatan Kerimov, şöyle devam etti:

"Mücadele sahada bitse de masada devam ediyor. Kültürel diplomasi alanındaki baskıları şimdiden görüyoruz. O nedenle proaktif şekilde birlikte çalışmaya devam etmemiz çok önemli. Ermenistan'ın Karabağ'daki kültürel mirasa yaptığı saldırıları dünyaya göstermek için 'Peace for Culture' adıyla başlattığımız kampanyada da Türkiyeli kardeşlerimizin desteğini bekliyoruz."

Konuk Bakan Anar Kerimov, Karabağ Zaferi, Kafkas İslam Ordusu ve Hocalı Katliamı gibi tarihi olayların ortak yapımla hem belgesel hem film olarak dünyaya anlatılmasının Türkiye ve Azerbaycan'ın dostluk ve kardeşliğinin sembolleri olacağını kaydetti.