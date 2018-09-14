Keriman'ın kazanması İslam düşmanlarının iştahlarını kabarttı

yeniakit.com.tr - 1400 yıl boyunca 4 kıtada hüküm süren ve İslamiyet’e öncülük eden Osmanlı Cihan Devleti’nin mirasını Türkiye Cumhuriyeti’ne devretmesi dönemin İslam düşmanlarının yeniden harekete geçirdi. Türkiye’yi İslamiyet’ten uzaklaştırmak ve Müslümanların dünya üzerindeki hakimiyetini kırmak için Batı kültürünü Türkiye’ye de empoze etmeye çalışan Batı toplumu, Türkiye’de Cumhuriyet döneminde çıkarılan bir takım kanunlarla amaçlarına bir adam daha yaklaşırken Cumhuriyet gazetesi öncülüğünde 1932 yılında düzenlenen ve kadın bedenini ‘cinsel bir obje’ olarak gören sözde güzellik yarışması, İslam düşmanlarının iştahlarını bir hayli kabarttı.

‘ALÜFTELER KATILAMAZ’

Belçika’da düzenlenen sözde güzellik yarışmasının Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan ilan kapağında, “Müsabakaya her namuslu Türk kızı iştirak edebilir” ifadelerine yer verilirken ilanda kullanılan ‘namus’ kavramının cinsel bir objeye nasıl alet edildiğini de gözler önüne serdi. Yarışmaya katılım şartları arasında ‘Alüfteler katılamaz’ diye şart koyan yarışma organizatörlerinin başvuruda bulunacak olanların alüfte olup olmadıklarını nasıl tespit ettikleri merak konusu oldu.

“KERİMAN KAZANINCA İSLAMİYET KAYBETTİ”

Sözde güzellik yarışmasına Türkiye’yi temsilen Keriman Halis Ece katılırken, Batılılar Ece’yi Fransa’da dansa engel olan Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın torunu diye takdim etti. Yarışma jürisinin başkanı, Keriman Halis Ece’nin yarışmayı kazanması sonrası kürsüye gelerek “Sayın jüri üyeleri, bugün Avrupa’nın, Hıristiyanlığın zaferini kutluyoruz. 1400 senedir dünya üzerinde hâkimiyetini sürdüren İslamiyet artık bitti.” ifadelerini kullandı. Jüri başkanının bu sözleri asıl hedeflerinin Batı ve Hıristiyan kültürünü İslam coğrafyasına empoze ederek İslamiyet’i ortadan kaldırmayı amaçladıklarının adeta bir itirafı olurken ne yazık ki ülkedeki kimi çevreler bu yaşananları ‘Modernleşme ve çağdaşlaşma’ diye yuttu.