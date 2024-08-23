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Spor Kerem’in neden kaptanlığı kaybettiği anlaşıldı
Spor

Kerem’in neden kaptanlığı kaybettiği anlaşıldı

Yeniakit Publisher
2024-08-23 11:17:00 -
Kerem’in neden kaptanlığı kaybettiği anlaşıldı

Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu röportaj sırasında "bir gün biz de konuşuruz" dediği için kaptanlıktan oldu.

Galatasaray, Young Boys yenilgisinin şokunu, defansif sıkıntıları hatta sezona yapılan istikrarsız başlangıcı düşünürken yeni bir gündemi daha oldu: Kerem Aktürkoğlu.

İsviçre deplasmanında kaptanlık bandı Muslera sakatlandıktan sonra Icardi'ye, ondan da Berkan'a geçti. Bu sırada Kerem de oyundaydı.

Sosyal medyada 'Kaptanlığı alındı' dedikodusu yayıldı; gerçek olduğu Kerem'in açıklamasıyla ortaya çıktı.

Kerem Aktürkoğlu özetle, "Bugüne kadar bana layık görülen kaptanlık görevini en iyi şekilde yapmaya, bu ünvanı hakkıyla taşımaya çalıştım. Bundan sonra kolumda kaptanlık bandı olmasa da yine gerektiği her an saha için saha dışı inisiyatif alacağım." yazdı.


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Skorer'in haberine göre; yıldız oyuncunun Konya maçı sonrası kullandığı "Bir gün biz de konuşuruz." ifadesi, yönetimi rahatsız etti.

Bu sözlerin "Galatasaray kaptanına yakışmadığı" intibası oluştu. Bunun üzerine Kerem'in kaptanlığının alınması kararı verildi.

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