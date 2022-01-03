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Spor Kerem'e Bundesliga'dan talip var
Spor

Kerem'e Bundesliga'dan talip var

Galatasaray'ın birçok Avrupa ekibinin radarına giren 23 yaşındaki yıldızı Kerem Aktürkoğlu için ilk resmi teklif geldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 11:39:00 -
Kerem'e Bundesliga'dan talip var

Galatasaray'ın birçok Avrupa ekibinin radarına giren 23 yaşındaki yıldızı Kerem Aktürkoğlu için ilk resmi teklif geldi.

Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalan ilk kulüp oldu. Stuttgart ve Hoffenheim de Kerem ile yakından ilgilenen diğer Bundesliga ekipleri...

Sarı-kırmızılı yönetim, genç oyuncu için 15 milyon euronun üzerinde gelecek tekliflerin değerlendirmeye alacak. Kerem'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor.

Piyasa değeri 6 milyon euro

Transfermarkt verilerine göre, Aktürkoğlu'nun piyasa değeri 6 milyon euro. Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 32 maçta 7 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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