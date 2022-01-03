Kerem'e Bundesliga'dan talip var
Galatasaray'ın birçok Avrupa ekibinin radarına giren 23 yaşındaki yıldızı Kerem Aktürkoğlu için ilk resmi teklif geldi.
Galatasaray'ın birçok Avrupa ekibinin radarına giren 23 yaşındaki yıldızı Kerem Aktürkoğlu için ilk resmi teklif geldi.
Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalan ilk kulüp oldu. Stuttgart ve Hoffenheim de Kerem ile yakından ilgilenen diğer Bundesliga ekipleri...
Sarı-kırmızılı yönetim, genç oyuncu için 15 milyon euronun üzerinde gelecek tekliflerin değerlendirmeye alacak. Kerem'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor.
Piyasa değeri 6 milyon euro
Transfermarkt verilerine göre, Aktürkoğlu'nun piyasa değeri 6 milyon euro. Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 32 maçta 7 gol, 6 asistlik performans sergiledi.