Kerem ve Marcao yeniden aynı anda sahaya çıktı
Galatasaray'da kavga eden Marcao ile Kerem Aktürkoğlu, Lazio maçında sahaya çıktı.
Marcao ile Kerem Aktürkoğlu, 16 Ağustos 2021 tarihindeki Süper Lig 1.hafta maçında tartışmış ardından Marcao takım arkadaşına sportmenlik dışı hareketlerde bulunmuştu.
Geçtiğimiz günlerde özür dilemişti
Marcao 8 maç cezası dışında takımla antrenmanlara da bir süre katılamamıştı. Önce teknik heyet ve Fatih Terim'den ardından da Kerem Aktürkoğlu ile takım arkadaşlarından özür dileyen Brezilyalı isim takıma dönmüştü.
Taraftar tribünlere çağırdı
Maç öncesinde Galatasaray taraftarı ilk olarak Kerem Aktürkoğlu'nu ardından Marcao'yu tribünlere çağırdı. Lazio karşısında ilk 11'de yer alan Marcao ile Kerem Aktürkoğlu, seremoninin ardından birlikte taraftarı selamladı.