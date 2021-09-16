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Spor Kerem ve Marcao yeniden aynı anda sahaya çıktı
Spor

Kerem ve Marcao yeniden aynı anda sahaya çıktı

Galatasaray'da kavga eden Marcao ile Kerem Aktürkoğlu, Lazio maçında sahaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 21:03:00 -
Kerem ve Marcao yeniden aynı anda sahaya çıktı

Marcao ile Kerem Aktürkoğlu, 16 Ağustos 2021 tarihindeki Süper Lig 1.hafta maçında tartışmış ardından Marcao takım arkadaşına sportmenlik dışı hareketlerde bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde özür dilemişti

Marcao 8 maç cezası dışında takımla antrenmanlara da bir süre katılamamıştı. Önce teknik heyet ve Fatih Terim'den ardından da Kerem Aktürkoğlu ile takım arkadaşlarından özür dileyen Brezilyalı isim takıma dönmüştü.

Taraftar tribünlere çağırdı

Maç öncesinde Galatasaray taraftarı ilk olarak Kerem Aktürkoğlu'nu ardından Marcao'yu tribünlere çağırdı. Lazio karşısında ilk 11'de yer alan Marcao ile Kerem Aktürkoğlu, seremoninin ardından birlikte taraftarı selamladı.

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