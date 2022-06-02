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Gündem Kerem Bürsin'le Şafak Sezer arasında "Yiyin birbirinizi" dedirten kavga
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Kerem Bürsin'le Şafak Sezer arasında "Yiyin birbirinizi" dedirten kavga

Oyuncu Kerem Bürsin'in "Yabancılar kendilerini bir b.k sanmıyor. 'Dünyaları ben yarattım' diye bağırmıyorlar" sözlerine Şafak Sezer'den cevap geldi. Birbirinden farkı olmayan ikilinin söz konusu tartışması "Al birini vur öbürüne" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 14:35:00 -
Kerem Bürsin'le Şafak Sezer arasında "Yiyin birbirinizi" dedirten kavga

Oyuncu Kerem Bürsin'in "Yabancılar kendilerini bir b.k sanmıyor. 'Dünyaları ben yarattım' diye bağırmıyorlar" sözleri tepki çekmişti. Bürsin'in sözlerine Şafak Sezer'den cevap geldi. Sezer, "Bu meslek, karşındaki insanın 'sizi çok seviyorum' diyerek şımartmasıyla oluyor. Antonio Banderas'ın yanında fotoğraf çektiren genç arkadaşın öyle kelimeleri kullanması için daha çok ekmek yemesi lazım" dedi. Birbirinden farkı olmayan ikilinin söz konusu tartışması "Al birini vur öbürüne" dedirtti. 

 

 

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