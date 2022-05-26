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Spor Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımını duyurdular
Spor

Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımını duyurdular

Galatasaray'da geçen sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa devlerinin radarına giren Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımını Fransızlar duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 22:10:00 -
Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımını duyurdular

Geçen sezon işlerin yolunda gitmediği Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu futboluyla adeta mest etti. Milli futbolcu takımının tüm hücum organizasyonlarında tek aktör olarak dikkat çekerken, Avrupa devlerinin de transfer listesine ilk sıralardan girdi.

Galatasaray yüklü bonservis bekliyor

Ajansspor'un Fransız basınından aktardığı habere göre, Kerem Aktürkoğlu, Ligue 1 ekibi Lyon ile prensipte anlaştı. İmzaların atılması halinde 23 yaşındaki futbolcunun yeni takımında yıllık 1.5 milyon euro kazanacağı ifade edildi. Öte yandan Galatasaray'ın Kerem'in bonservisi için 15-20 milyon euro civarı bir beklentisi bulunuyor. Genç oyuncunun sarı-kırmızılı takımdaki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Forma giymediği maç yok

Kerem Aktürkoğlu, 2021-2022 sezonunda toplam 51 maçta forma giyerken 13 gol ve 12 asistlik bir performansa imza attı. Galatasaray'ın ligde oynadığı 38 maçın 37'sinde oynama başarısı gösteren genç futbolcu kendisi için fantastik bir sezonu geride bıraktı. Kerem Aktürkoğlu, Türkiye A Milli Takım'ında 10 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 3 gol kaydetti.

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