  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Terörist cenazesine katılan Selvi Kılıçdaroğlu başörtülü kadını ikna çalışmasında!

Kızılelma ve Bayraktar TB3, TCG Anadolu Gemisi pistinde

HDP'den özerklik çağrısı gibi mesaj

İtalyan dev yatırım şirketi CEO'su peş peşe uyardı: Dolarınız varsa, dolarda kaçış başladı! Dolar tahminleri

Tatlı su kaplumbağaları ile ilgili ilginç keşif! Gece dışarı çıkıp saatlerce...

Topyekün Erdoğan düşmanlığı! Saadetli 6'lı masaya bir destek de TİP'ten...

'Anadolu yeniden Osmanlı gibi cihan devletine döndüğünde...'

Petrolde rakam savaşı, tehlikeli yükseliş! Suudi Arabistan'dan çıldırtan karar: Üretimi kıstı! Nijerya vanayı açtı

BM'den şoke eden fiyat! Acil çözecek: Kızıldeniz'deki petrol tanker için 32 milyon dolara daha ihtiyaç var

Suriye’de DAEŞ’ten kalma mayın patladı: Ölüler var
Spor Kerem Aktürkoğlu'nun yeni maaşı belli oldu
Spor

Kerem Aktürkoğlu'nun yeni maaşı belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-04-10 11:53:00 -
Kerem Aktürkoğlu'nun yeni maaşı belli oldu

2021 yılında zamlı mukaveleye imza atan ve bu sezon 8 milyon TL kazanan Kerem Aktürkoğlu'nun yüzde 150 zam ile birlikte yıllık 20 milyon liraya yakın bir ücret kazanması bekleniyor.

Tamamen şampiyonluğa kilitlenen Galatasaray, bir yandan da iç ve dış transfer konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

Lig ve kupada bu sezon gösterdiği başarılı grafikle beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu, sözleşmesinin yenilenmesini yönetimden talep etmişti. Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri ile yapılan görüşmeler olumlu bir şekilde devam ediyor.

Sarı-Kırmızılı Yönetimin, sezon sonunda Kerem'in sözleşmesinde gereken iyileştirmeyi yapması planlanıyor.

İşte yeni maaş

2021 yılının Aralık ayında zamlı mukaveleye imza atan 24 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon yıllık 8 milyon TL kazanıyor. Kerem Aktürkoğlu'nun yeni sözleşme ile birlikte yıllık 20 milyon liraya yakın bir ücret kazanması bekleniyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın, imzalanacak yeni mukaveleye bir çıkış maddesi de koyacağı bildiriliyor. Bu konuda da ayrıca görüşmeler devam ediyor. Kerem, 2020 yılının Eylül ayında 3. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti. Kerem'in G.Saray ile olan sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında bitiyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

15 milyon euroluk teklif geldi

Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan 24 yaşındaki kanat oyuncusunu birçok Avrupa takımı takip ediyor. Almanya, İspanya ve İtalya'dan bazı takımlar genç oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Geçtiğimiz sezon Bundesliga ekibi Wolfsburg'tan gelen 15 milyon euroluk teklif G.Saray yönetimi tarafından kabul edilmemişti. İtalyan ekibi Napoli de Kerem ile ilgilenen kulüplerin başında geliyor.

Şampiyonluğa kilitlendi

Şampiyonluğa kilitlenen Kerem ise transfer konusunu geri plana atmış durumda. Bu sezon G.Saray formasıyla şu ana kadar 29 resmi maça çıkan Kerem; 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23