Kerem Aktürkoğlu'na öyle bir dev talip oldu ki...

Kerem Aktürkoğlu, Avrupa ekiplerini peşine takmaya devam ediyor. Galatasaray'daki başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu'na Atletico Madrid'in ardından bir dünya devi daha talip oldu.

Galatasaray'ın bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı formayla başarılı bir performans ortaya koyarak takımın vazgeçilmezi oldu. Atletico Madrid'in talip olduğu Kerem Aktürkoğlu için şimdi de Liverpool devreye girdi.

2020'nin yazında 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılılarda yükselen performansıyla adından sık sık söz ettirdi.

Kısa sürede A Milli Takım'a da davet edilen yıldız oyuncu, Avrupa ekipleriyle gündeme geldi. Star'a göre; Geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid ile gündeme gelen Kerem Aktürkoğlu'na bir talip de futbolun beşiği İngiltere'den çıktı. Ada basınında yer alan habere göre; Premier Lig devi Liverpool, Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekibi şimdiden yıldız oyuncu için girişimlerine başladı.

Galatasaray yönetimi ise birçok talibi bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis bedelini belirledi. Sarı-kırmızılılar milli oyuncu için en az 20 milyon euro istiyor. Transferin bu rakamla gerçekleşmesi halinde 24 yaşındaki oyuncu kulüp tarihinin en pahalı satışlarından biri olacak.

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 23 resmi maça çıktı ve bunların 17'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1468 dakika süre alan milli yıldız, 8 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.